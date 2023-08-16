Galatasaray'dan profesyonel forma satışında rekor!

Galatasaray, parçalı profesyonel formanın 4 Haziran 2023 tarihindeki tanıtımdan bugüne kadar olan süreçte sarı-kırmızılıların tarihindeki en yüksek profesyonel forma satışına ulaşıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:26
Galatasaray'dan profesyonel forma satışında rekor!
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Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’da taraftarlar kulübün lisanslı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar yapılan satışlarda 2023-2024 profesyonel parçalı formanın sarı-kırmızılılar tarihindeki en yüksek satışına ulaşıldığı duyuruldu.

İKİNCİ FORMA SEVKIYATI İÇİN TARİH

Açıklamada ayrıca, 2023-2024 sezonu parçalı profesyonel formanın ikinci sevkıyatının Aralık 2023 itibarıyla satışa sunulacağı ifade edildi.

GS Store’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray taraftarına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür edildi.


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