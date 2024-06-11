Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Aaron Wan-Bissaka için istenen ücret belli oldu

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:19

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:19

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, 2024-25'e de iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı.

Okan Buruk'un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın ilk hedefi ise sağ bek bölgesi.

20-25 MİLYON EURO ARASINDA BONSERVİS TALEBİ

Bu bağlamda listenin ilk sırasındaki isim Aaron Wan-Bissaka.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Aaron Wan-Bissaka transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Haber detayında Manchester United'ın Wan-Bissaka için 20-25 milyon Euro arasında bir bonservis talep ettiği yer aldı.

Galatasaray'ın ise çok daha düşük bir ücretle 26 yaşındaki İngiliz sağ beki kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Wan-Bissaka için Galatasaray ve Manchester United arasındaki temasların önümüzdeki günlerde sıklaşacağı kaydedildi.

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Manchester United, Wan-Bissaka'yı 2019-20 sezonu başında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Kırmızı-Şeytanlar ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki sağ bek, bu sezon toplam 30 maçta forma giyip 2409 dakika sahada kaldı.