Galatasaray'dan Şampiyonlar ligi paylaşımı! 'Ait olduğumuz yerdeyiz'
Galatasaray, Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
İşte paylaşım...
?????? ??????????ˆ???????? ????????????????! ??@ChampionsLeague ????#WeAreBack #UCL pic.twitter.com/tjt86EWpKb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2023
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