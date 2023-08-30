Galatasaray'dan Şampiyonlar ligi paylaşımı! 'Ait olduğumuz yerdeyiz'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:36

Güncelleme: 30.08.2023 - 00:36

Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

İşte paylaşım...



