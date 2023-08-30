Galatasaray'dan Şampiyonlar ligi paylaşımı! 'Ait olduğumuz yerdeyiz'

Galatasaray, Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:36
Galatasaray'dan Şampiyonlar ligi paylaşımı! 'Ait olduğumuz yerdeyiz'
Abone Ol google-news

Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

İşte paylaşım...



Player Alanı
galatasaray Şampiyonlar Ligi sosyal medya

En Çok Okunan Haberler