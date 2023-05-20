Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından "şampiyonluk" paylaşımında bulundu.
Sivasspor'u mağlup eden ve MKE Ankaragücü'nü de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk için paylaşım yaptı ve, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımın görselinde ise 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün üzerine asılı Galatasaray bayrağı kullanıldı. Görselde "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla!" ve "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" sözleri yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın! ?????? pic.twitter.com/1Ud7ZECqWm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 20, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Akşener: Önümüzde iki seçenek var
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Batı'nın sinsi planını anlattı: 'Erdoğan'ı istiyorlar'
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi