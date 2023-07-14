Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara Austria Wien uyarısı!

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık kampındaki ikinci maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile taraftarına bir dizi uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:55
Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara Austria Wien uyarısı!
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Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'da ikinci karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı kulüp TSİ 20:30'da Austria Wien ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Generali Arena'da oynanacak mücadele öncesi taraftarına uyarıda bulundu.

Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara yapılan bilgilendirme şu şekilde:

"Bu akşam FK Austria Wien ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesinde, büyük Galatasaray taraftarının aşağıda belirttiğimiz hususlarda son derece dikkatli olmalarını rica ederiz: 

- Stada zarar verilmemesi

- Koltukların kırılmaması

- Meşale yakılmaması

- Sahaya girilmemesi

- Sahaya yabancı madde atılmaması

- Maç önü ve maç sonunda stadyum dışında taşkınlık yapılmaması

Aksi halde kulübümüz cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.

Bilgilendirme:

- Büfelerden sadece kredi kartıyla satış yapılacaktır.

- Taraftarlar saat 18.00’de stada alınmaya başlanacaktır."


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