Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara Austria Wien uyarısı!
Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık kampındaki ikinci maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile taraftarına bir dizi uyarıda bulundu.
Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'da ikinci karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı kulüp TSİ 20:30'da Austria Wien ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Generali Arena'da oynanacak mücadele öncesi taraftarına uyarıda bulundu.
Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara yapılan bilgilendirme şu şekilde:
"Bu akşam FK Austria Wien ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesinde, büyük Galatasaray taraftarının aşağıda belirttiğimiz hususlarda son derece dikkatli olmalarını rica ederiz:
- Stada zarar verilmemesi
- Koltukların kırılmaması
- Meşale yakılmaması
- Sahaya girilmemesi
- Sahaya yabancı madde atılmaması
- Maç önü ve maç sonunda stadyum dışında taşkınlık yapılmaması
Aksi halde kulübümüz cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir.
Bilgilendirme:
- Büfelerden sadece kredi kartıyla satış yapılacaktır.
- Taraftarlar saat 18.00’de stada alınmaya başlanacaktır."
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