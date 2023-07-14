Angelino, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, RB Leipzig'den Angelino'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, İspanyol oyuncuyu 1 yıllık kiraladığını açıkladı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürürken, bugün kadrosuna kattığı İspanyol defans oyuncusu Angelino da antrenmanda yer aldı.
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