Angelino, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:18
Angelino, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray, RB Leipzig'den Angelino'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, İspanyol oyuncuyu 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürürken, bugün kadrosuna kattığı İspanyol defans oyuncusu Angelino da antrenmanda yer aldı.


Angelino galatasaray

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