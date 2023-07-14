Galatasaray Mauro Icardi için gün sayıyor!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:22

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:32

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde artık saatleri sayıyor.

Sarı-kırmızılılar, daha önce yıllık 7.5 milyon Euro ücrete anlaştığı Arjantinli forvetin bonservisiyle ilgili Paris Saint-Germain kulübüyle tüm prosedürleri tamamladı. Galatasaray, çok kısa süre içinde 30 yaşındaki golcünün transferini resmi olarak açıklayacak.

Mauro Icardi

İKİNCİ FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Forvete bir oyuncu daha alacak sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşılırken kulübü Al-Nasr ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray’ın listesindeki diğer isim 34 yaşındaki Alexis Sanchez. Bonservisi elinde olan Şilili forvetin 3 yıllık sözleşme istediği, sarı-kırmızılıların 1+1 yıllık teklif sunduğu öğrenildi.