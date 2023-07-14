Galatasaray Mauro Icardi için gün sayıyor!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için geriye doğru sayarken ikinci forvet için çalışmalarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:22
Galatasaray Mauro Icardi için gün sayıyor!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde artık saatleri sayıyor.

Sarı-kırmızılılar, daha önce yıllık 7.5 milyon Euro ücrete anlaştığı Arjantinli forvetin bonservisiyle ilgili Paris Saint-Germain kulübüyle tüm prosedürleri tamamladı. Galatasaray, çok kısa süre içinde 30 yaşındaki golcünün transferini resmi olarak açıklayacak.

Mauro Icardi 

İKİNCİ FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Forvete bir oyuncu daha alacak sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşılırken kulübü Al-Nasr ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray’ın listesindeki diğer isim 34 yaşındaki Alexis Sanchez. Bonservisi elinde olan Şilili forvetin 3 yıllık sözleşme istediği, sarı-kırmızılıların 1+1 yıllık teklif sunduğu öğrenildi.


mauro icardi galatasaray Cedric Bakambu Alexis Sanchez transfer

İlgili Haberler

Galatasaray Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı

Galatasaray Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı
Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı
Angelino, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Angelino, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

En Çok Okunan Haberler