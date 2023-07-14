Galatasaray Mauro Icardi için gün sayıyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için geriye doğru sayarken ikinci forvet için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Mauro Icardi transferinde artık saatleri sayıyor.
Sarı-kırmızılılar, daha önce yıllık 7.5 milyon Euro ücrete anlaştığı Arjantinli forvetin bonservisiyle ilgili Paris Saint-Germain kulübüyle tüm prosedürleri tamamladı. Galatasaray, çok kısa süre içinde 30 yaşındaki golcünün transferini resmi olarak açıklayacak.
Mauro Icardi
İKİNCİ FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR
Forvete bir oyuncu daha alacak sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşılırken kulübü Al-Nasr ile görüşmeler sürüyor.
Galatasaray’ın listesindeki diğer isim 34 yaşındaki Alexis Sanchez. Bonservisi elinde olan Şilili forvetin 3 yıllık sözleşme istediği, sarı-kırmızılıların 1+1 yıllık teklif sunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye’de rejim değişmiştir'
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- Gövde gösterisine dönüştürdüler!
- İddia: Merkez Bankası’nda üst düzey istifa
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- Alenen laikliği hedef aldı!
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- AKP'li il başkanı istifa etti!
- AKP'li belediyelere devredildi…