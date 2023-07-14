Galatasaray Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:01

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:01

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester United'lı futbolcu Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük olduğunu belirten Manchester United'ın ret cevabı verdiği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifini yükseltip yükseltmeyecaği ise şimdiden merak konusu oldu.

Fred

SUUDİ ARABİSTAN VE PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e, Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Fulham başta olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün talip olduğu ifade edildi.

2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon Euro'ya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, Manchester United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.