Galatasaraylı basketbolcu Dee Bost: 'En iyi atmosfer Galatasaray'da'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 18:44

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD asıllı Bulgar basketbolcusu Dee Bost, iyi bir takım olmak için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan 1.88 metre boyundaki oyun kurucu, yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili konuştu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yine play-off'larda mücadele etmeyi hedeflediklerini aktaran Bost, "Türkiye'de maç maç bakıp sağlıklı kalmaya çalışacağız. İlk hedefimiz ligde play-off'lara kalmak" dedi.

Yunan başantrenör Andreas Pistiolis ile devam etmelerine rağmen yeni bir takım kurulduğunu anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Aramıza yeni oyuncular katıldı. İyi bir kimya yakalamamız için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirdikten sonra yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇLARI, OYNADIĞIM EN İYİ ATMOSFER"

Dee Bost, sarı-kırmızılı taraftarının desteğinin performanslarına olumlu yansıdığını söyledi.

Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosferi öven tecrübeli oyun kurucu, "Galatasaray maçları, oynadığım en iyi atmosfer. Onların verdiği motivasyonlar ekstra mücadele ediyoruz. Taraftarımızın ne kadar iyi bir atmosfer oluşturduğunu geçen sezonki play-off'lardaki Anadolu Efes maçlarında gördük" diye konuştu.

Türkiye Ligi'nde ciddi bütçelerle kurulan takımlar olduğunun hatırlatılması üzerine Bost, "Sarı-kırmızılı formamızı giydikten sonra Anadolu Efes veya Fenerbahçe Beko fark etmeksizin mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Bost, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise, "Geçen sezon oldukça erken bir dönemde elenmiştik. Bu sezon o seviyenin üstüne çıkmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.