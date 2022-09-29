Burak Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar: Beşiktaş, Galatasaray, milli takım...
"2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. Hala da veriyor. O zaman Trabzonspor'daydım ve bizim canımız yandı. Bu süreç Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çok zarar verdi ve vermeye de devam ediyor artık bunu kapatmak gerekiyor. Camialara zarardan başka verdiği bir şey yok. Bizi 10 sene geriye götürdü. Ben olsam iki camianın büyüklerinin yerinde konu kapatırım."
"Bir tane kardeşimiz mesele kontrat uzatmıyor diye oynamıyor. İsim vermeyeceğim. Bu çocuğun annesi, babası, bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Ver parasını çocuk kalsın. Çocuk 1 milyon euro istiyor, sen vermiyorsun. Sonra yakın olduğun gazetecilerle basının önüne atıyorsun, çocuk hain oluyor. Onun yerine gidip yabancı alıyorsun"
"Galatasaray'da her şey çok iyiydi. Kontratım çok yüksekti. Hak etmiştik de. Ondan sonra sıkıntılar çıktı. TL'ye çevirmek istediler, sonra indirim yaptılar. Her şeye evet dedim ama ne olursa olsun yetmedi. Benim sözleşmemle ilgili sürekli sıkıntılar oldu. Ondan sonra da sakatlığım oldu, ondan sonra taraftarlarla bir şey oldu. O zaman ayrılmaya karar verdim ben. Çok teklif vardı. West Ham United'a gidiyordum ben, menajerimi aradım. O da Çinliler geldi, bizi almaya çalışıyolar bir aydır, bir gidip teşekkür edelim dedi. Neyse gittim, başkan beni ikna etti. Ben West Ham United'a gidip teşekkür ettim, Çin'e gidiyorum diye."
"Benim için dünyadaki en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo. Çok da karşılıklı oynadık, çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha Ronaldo'cuyum. Fransa'da Messi'ye karşı da oynadım. Messi safi yetenek, Ronaldo çalışarak bu hale gelmiş. Özendiğim de olmuştur Ronaldo'ya. Benim için hala en iyisi Ronaldo."
EURO 2016 PRİM KRİZİ
"Prim 500 bin euro'ydu. Oynayanlar primi aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Neredeyse tüm maçlarda gol atmışım, son maçta da sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, "Bana bir hediye alırsın" dedi. Alırım dedim. Selçuk da orada, "Ona prim yatmadı" dedi. Arda da kaptan ve herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur. "Sen nasıl almazsın" diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff da prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki futbolcu kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim haber yaptıysa, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, onlara hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım."
"Beşiktaş'ta Bursa maçına çıkacağız. Bana tepki gösteriyorlar, Gökhan, Vida, Caner bana sarılıyor, takım tedirgin. 'Bana tepki gösteriyorlar, siz etkilenmeyin' dedim. Sonra sahaya çıktık tribünler 10 kişiyi çağırdı, beni çağırmadı. Ardından birden tüm tribün beni bağırdı. Beni orada bağırlarına bastılar. Allah'ım gol atayım dedim, sonra çıktım 2 tane attım."
Selçuk İnan - Arda Turan - Burak Yılmaz
"Bu ekip nasıl bir araya gelecek? Ben Hollanda'dayım, Arda İstanbul'da. Selçuk, antrenör lisansını almaya çalışıyor. Lügatımızda küslük diye bir kelime yok. Her zaman birbirimizin iyiliğini isteriz, kötü günlerimizde yanımızda oluruz. İyi günlerimizde artık birbirimizin uzak duruyoruz ama uzaktan da olsa gönüllerimizin her zaman birlikte olduğunu biliyorum."
"Arda Turan da, Selçuk İnan da ne olacaklarsa, en iyi olacaklarına eminim. Gönlüm her zaman onlarla beraber. Her zaman birbirimizin iyiliğini isteriz. İnsanların bir algısı oldu ama biz bugün telefonda konuştuk. Biz kalben, ruhen her zaman beraberiz. Karam tayfaya bir şey olmaz. 10 sene sonra da Karam tayfa olur."
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