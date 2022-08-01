Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao gözyaşlarını tutamadı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:05

İspanya La Liga takımlarından Sevilla’ya transfer olan eski Galatasaraylı savunmacı Marcao, kendisi için düzenlenen basın toplantısında yeni kulübü ve hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Marcao yaptığı açıklamada, "Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Biraz sakatlığım vardı ama şu an iyiyim. Cumartesi oynayacağımız maçta oynayıp oynamayacağıma teknik direktörüm karar verecek" dedi.

Önemli hedefleri olan büyük bir kulübe geldiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim ve ailem için çok büyük bir şey. Önemli hedefleri olan çok büyük bir kulüp ve burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi Mükemmel hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Marcao şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri beni çok iyi karşıladılar. Kendimi burada evimde gibi hissettim."

“MARCAO, MARCAO’DUR”

Takımdan ayrılan Jules Kounde ve Diego Carlos ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Marcao, “Diego Carlos, Diego Carlos’tur. Marcao ise, Marcao. Buraya Diego Carlos hakkında konuşmak için gelmedik. Sevilla için konuşmak ve hedeflere ulaşmak için buradayım. Kounde çok iyi bir oyuncu ama artık başka bir kulüp” dedi.

Sevilla’nın stoperleriden Kounde, Barcelona ile sözleşme imzalarken, Diego Carlos ise Aston Villa’ya transfer olmuştu

Brezilyalı futbolcu "İdolün kim?" sorusuna vefat eden abisinin ismini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.