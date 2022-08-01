Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan için transfer açıklaması
Geride kalan sezonda Süper Lig’e veda eden Çaykur Rizespor, adı Fenerbahçe ile geçen Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürülmediğini açıkladı.
Çaykur Rizespor, transferde adı Fenerbahçe ile geçen Gökhan Akkan için bir açıklama yaptı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi için herhangi bir transfer görüşmesinin sürdürülmediği aktarıldı.
Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
ANKARA'DA YETİŞTİ
Sincan Belediyespor altyapısında yetişen Gökhan Akkan daha sonra Ankaraspor ve Ankaragücü'nde oynadı. 27 yaşındaki eldiven 336 bin euro karşılığında 2015-2016 sezonu başında Rizespor'a gitti. Gökhan Akkan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.
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