Galatasaray'dan sezonun 9. gol yemeyen maçı!

Süper Lig'de kalesinde 27 gol gören Galatasaray, Antalyaspor karşısında gol izni vermeyerek bu sezon 9. kez kalesini gole kapattı.

Galatasaray'dan sezonun 9. gol yemeyen maçı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:16

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9. kez kalesinde gol izni vermedi.

Ligde geride kalan bölümde kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'un fileleri havalandırmasına engel oldu.

Galatasaray, bu müsabakayla ligde kalesini gole kapattığı maç sayısını 9'a çıkardı.


Etiketler: #galatasaray #fernando muslera #Trendyol Süper Lig
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