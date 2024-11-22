Galatasaray'dan TFF'ye Eyüpspor başvurusu!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:24

Güncelleme: 22.11.2024 - 19:51

Galatasaray, İkas Eyüpspor maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim, İkas Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Galatasaray, Eyüpspor ile 1 Aralık Pazar günü oynayacak.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili Beyaz Futbol'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'den bize gelen bilgi yok. Galatasaray'dan da bizimle konuşan olmadı. Olayı basından öğrendik. Galatasaray, TFF'ye talepte bulunmuş. Biz maça kendi gününde oynanacakmış gibi hazırlanacağız. Yarın Rizespor ile maçımız var."