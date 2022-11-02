Galatasaray'dan TFF'ye kural hatası başvurusu
Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık kadar yan hakem Erdem Bayık'ın görüntüsü de büyük eleştiri topladı. Maçın ikinci yarısında Alanyaspor ataktayken oyundaki ikinci topu maç oynanırken dışarı alan ve Alanyaspor'un atağının kesilmesini engelleyen Erdem Bayık'a Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.
Fanatik gazetesinin haberine göre, Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.
TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması
OYUN KURALI NE DİYOR?
TFF'de yer alan "Oyun kurallarının yorumlanması ve hakemler için rehber" başkıklı metinde ikinci top saha içindeyken hakemin müdahale edip etmeyeceği açık bir şekilde belirtildi. İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan o maddenin ayrıntısı..
Kural 2 gereksinimleri karşılamak ve kullanımları hakemin kontrolü altında olmak kaydıyla, maç sırasında kullanmak için oyun alanı etrafına ilave toplar yerleştirilebilir.
Eğer oyun alanına fazladan bir top girerse, hakem oyunu topun sadece oyuna etkisi varsa durdurmalıdır. Hakem oyunu ceza alanı içinde durdurmamışsa, oyunun durduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak bir hakem atışı ile tekrar başlatılır. Eğer oyun ceza sahası içinde durdurulmuşsa, oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır. Eğer oyun alanında fazladan bulunan topun oyuna müdahalesi yoksa hakemler fazla olan topun oyun alanından en kısa sürede çıkarılmasını sağlar
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