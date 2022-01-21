Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesinde zemin önlemi

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde stat zemini için önlem alındığını açıkladı.

AA
21 Ocak 2022 Cuma, 19:35
Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesinde zemin önlemi
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç günü beklenen yoğun kar yağışı ihtimali gözetilerek, mücadelenin sağlıklı koşullarda oynanması adına, başta stadyum zemininin korunması olmak üzere gerekli tüm tedbirler kulübümüzce alınmıştır" denildi.


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