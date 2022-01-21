Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesinde zemin önlemi
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde stat zemini için önlem alındığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, beklenen kar yağışına karşı Nef Stadı'nda zemin önlemi aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç günü beklenen yoğun kar yağışı ihtimali gözetilerek, mücadelenin sağlıklı koşullarda oynanması adına, başta stadyum zemininin korunması olmak üzere gerekli tüm tedbirler kulübümüzce alınmıştır" denildi.
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