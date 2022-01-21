Galatasaray'ın da gündemindeki kaleci Sergio Rico, Real Mallorca'ya transfer oldu
İspanya La Liga'da mücadele eden Real Mallorca, Sergio Rico transferini resmen duyurdu. İspanyol eldivenin ismi Galatasaray ile de anılmıştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Galatasaray'ın ilgilendiği Sergio Rico'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki eldivenin PSG'den sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Empieza bien…o mal pic.twitter.com/w9mDijM1AQ— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 21, 2022
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent'in, kaleci Sergio Rico'nun transfer edilmesini istediği öne sürülmüştü.
Domenec Torrent'in Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini istediği ve bu eldivenin Sergio Rico olduğu iddia edilmişti.
2020’de Sevilla’dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.
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