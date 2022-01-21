Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Attila Karaoğlan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 14:07
Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Attila Karaoğlan oldu
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

23 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

22 Ocak Cumartesi

13.30 | Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Beşiktaş

16.00 | Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 | Medipol Başakşehir - Göztepe

23 Ocak Pazar

13.30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor

16.00 | Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK

16.00 | GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 | Altay - İttifak Holding Konyaspor

19.00 | Galatasaray - Trabzonspor


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler