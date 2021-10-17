Galatasaray’dan üst üste 3. galibiyet
Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 3’e çıkardı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed’in golü ile 1-0 sahadan galip ayrıldı ve puanını 17’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de 3’e çıkardı. Aslan bu maç öncesinde Göztepe ve Çaykur Rizespor’u mağlup etmişti.
Galatasaray bu hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile, Süper Lig’de yine deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
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