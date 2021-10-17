Galatasaray ecel terleri döktü
ANALİZ - Galatasaray, milli maç dönüşü Konyaspor'la karşılaştı; Mustafa'nın golünü sadece rakibin yenilmezliğini bitirmiyor, zirveye yetişme şansı da veriyordu Cim-Bom'a.
Gördük ki ligde kolay maç yok.
Gerçi, Konyaspor bu sezonun en iyi açılış yapan takımlarından. Öncelikle bugünkü 90 dakikaya kadar yenilgileri yoktu.
Hatta Avrupa'nın yenilgisiz takımlarındandı.
Öncelikle Bytyqi müthiş oynuyor. Aldığı her topta Yedlin'i, Van Annolt'u zorladı.
Keza Serdar ve Rahmanovic de öyle.
Takım oyunu oynamaya çalışıyorlar.
Öyle de yaptılar.
Belki futbol kalitesi çok yüksek değildi, ama yedeklerle birlikte sahadaki 26-27 futbolcu gerçekten alkışı hak etti.
Eğer maçın daha 4 dakikası yeni dolarken kaleciyle Sukubic birbirine girmese, Galatasaray zor bulurdu golü, hatta zor kazanırdı.
Mustafa Muhammed de üzerine düşeni yaptı, takipçiliği ve gücüyle golü attı.
Sonrasında Morutan, Cikauldau ve Halil'in gollük pozisyonları vardı. Ya final pasları kötüydü, ya şut tercihleri.
Yanişut atacakken pas, pas verecekken şut..
Kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yoksun tek kalan Taylan da hata üstüne hata yapınca Konyaspor ortala alanı ele aldı.
Fatih Terim Taylan'ı fark etmiş olacak ki, Assunçao değişikliğine gitti. Ne var ki Portekizli genç oyuncu henüz orta alanın yükünü 'tek başına' kaldıracak kapasitede değil.
Bu bölümde Konyaspor geldi de geldi.
Muslera bir ara aynı saniyede 2 top birden çıkarmak zorunda kaldı ki, cuma sabaha karşı maç yapıp Latin Amerika'dan İstanbul'a gelen deneyimli kaleci gerçekten alkışı hak etti.
Bu bölüm Konysapor ile Muslera arasında geçiyordu ki, Fatih Terim takımı diriltmek için Barış Alper, Babel, Emre Kılınç kozlarını oynadı.
Son bölümde de yorulan Mustafa Muhammed'in yerine Diagne'yi sürdü sahaya.
Ancak Konyaspor momentumu yakalamıştı. Örneğin 17 yaşındaki Ah+met'in performansı gerçekten etkileyiciydi. Hem yabancıları iyi, hem umut veren yerli oyuncuları var.
Galatasaray, Konya'nın atak zenginliği yarattığı bu bölümde seyircisinin de iteklemesiyle kalesini savundu.
Alpaslan ve Emre'nin kritik faulleri Konya'nın gollük ataklarını başlamadan kesti.
Geçen yıl bu faulleri yapmıyorlardı, demek ki, rakibin tehlikeli hücumlarını kalelerine öyle ya da böyle yaklaştırmama tercihi kullanıyorlar bu yıl.
Ve son düdük.
Çok değerli bir galibiyet çünkü hem Konyaspor'un yenilmezliğini bitirdi, hem çıkışını sürdürdü.
Üstelik savunmasını da test etti Galatasaray.
Risk aldı belki ama istediğini sonucu da yakaladı.
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