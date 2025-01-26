Galatasaray'dan üst üste 3. mağlubiyet!
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'a 78-73 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom'u konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türk Telekom 78-73 kazandı.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Murat Ciner
Galatasaray: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Göksenin Köksal, Wallace 6, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11
Türk Telekom: Alexander 14, Brown 10, Emre Melih Tunca, Bruhnke 2, Bess, Berkan Durmaz 9, İsmet Akpınar 16, Rodas 7, Hanlan 8,Makoundou 12 Mahir Ağva
1. periyot: 17-13
Devre: 33-42
3. periyot: 49-61
Etiketler: #galatasaray #Türk Telekom #Basketbol Süper Ligi
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