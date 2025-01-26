Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Strahinja Pavlovic'ten transfer yanıtı!
Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan'ın Sırp oyuncusu Strahinja Pavlovic, Parma maçının ardından basın mensuplarına konuştu.
Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, 3-2 kazanılan Parma maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.
Pavlovic, "Milan'da kalıyor musun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Pavlovic'in adı Türkiye'den önce Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe'nin stopere iki takviye yapmasının ardından Sırp stoperin adı Galatasaray'ın da gündemine geldi.
Milan'da bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Pavlovic'in Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Strahinja Pavlovic #milan #fenerbahçe #galatasaray
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