Galatasaray'dan Victor Nelsson açıklaması
Galatasaray, Rams Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson ile ilgili bir açıklama yaptı.
Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır." denildi.
24 yaşındaki Danimarkalı stopoer, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti. Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.
DAVINSON SANCHEZ 11'DE
Sarı kırmızılılarda Nelsson'un yokluğunda bu sezonun yeni transferlerinden Davinson Sanchez ilk kez 11'de şans bulacak.
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