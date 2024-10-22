Galatasaray'dan Yunus Akgün tepkisi! 'Sipariş bir sevk!'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 22:46

Güncelleme: 22.10.2024 - 22:46

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevkine tepki gösterdi.

İşte o sözler..

"Bizim için garabet bir kararla karşıyayız. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıkla dolu, geçmiş bir kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa maçı öncesi, geçmişte yaşanan büyük maçlardan önce yaşanan sevklerden birisiyle karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir hakaret, küfür içermeyen bir şeyden böyle bir sevkin yapılması anlaşılır gibi değil.

Bir küfür, hakaret görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk edilme istekleri federasyon tarafından karşılık bulmuş ve maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kaldık.

Yunus ile konuşmadım. Ama Yunus herkesin bildiği, son derece efendi, Türk futbolunun parlayan yıldızı bir oyuncu. Yunus'un karakterini herkes biliyor, böyle bir tarzı olmadığını herkes çok iyi biliyor. Ben Yunus'un farkında bile olduğunu düşünmüyorum.

Çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. Federasyonun kendi kafasından kriter uygulayıp, masumu suçlu yapmaya çalıştığını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus'un burada hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umarım PFDK, bu haksız sevki sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz.

"SİPARİŞ BİR SEVK"

Kamuoyunda bu maç öncesi, derbi oynayacağız pazartesi, sahada oynanması gereken bir maç öncesi, bizim en formda oyuncumuza böyle bir mesnetsiz ithamlarla iki gündür algı yapılması federasyonda karşılık bulmuş. Tam bir siparişle sevk!

Bizim tepkimiz federasyona, rakibin talebi ne olursa olsun, haksız bir talebi böyle haklı görüp sevkle sonuçlandırmak rakip takımdan çok federasyonun kabahati diye görüyoruz. Futbolun dostluk, kardeşlik ortamında yürümesinden yanayız. Rekabeti sahada yaşamalıyız.

Beşiktaş'ta bir rahatsızlık varsa bizim başkanımıza ulaşılabilirdi, bu paylaşım kaldırılabilirdi, bu durum iki kulüp arasında dostane bir şekilde çözülebilirdi ki ben burada herhangi bir rahatsızlık verici bir unsur olduğunu düşünmüyorum, bu tamamen bir beste. Birçok stadyumda söylenen bir beste. Keşke o yemeğin oluşturduğu sıcak atmosfer devam etse, iki kulüp arasında varsa bir rahatsızlık bunu başkan seviyesinde konuşulsaydı diye düşünüyorum.

HÜSEYİN YÜCEL'İN VİDEOSU

"Hüseyin Yücel'in videosunu gördüm. O daha çirkin. Üzüldüm. Yöneticilerin bunları yapması çok garip. Yunus bir şey de söylemiyor, bunun altını çizmek lazım. Geçmişte oyuncuların videoları yayınlandı. Küfürlü tezahüratlara eşlik eden videolar vardı. Bunların hiçbiri sevk edilmedi. O zaman Beşiktaş yöneticisinin de sevk edilmesi gerekiyordu. Bunlar şikayete tabi konular olmamalı. Federasyonda bunların takibini yapan kurullar var. Bunlarla ilgili şikayetlerle bulunmak son derece yanlış olur.

Sezon başından daha farklı bir Galatasaray'ız. Bunu gösteriyoruz. Yeni transferlerimiz katkı vermeye başladı. Çok farklı bir Galatasaray izleyeceklerdir iki maçta. Maç maç gidiyoruz. En büyük hedefimiz Avrupa'da final oynamak. Bunun için de öncelikli hedefimiz ilk 8'e kalmak. Yarınki maçtan iyi bir oyun ve 3 puanla ayrılmak bizim önceliğimiz. O maçtan sonra Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız. Avrupa'daki başarıyı öncelikli hedef olarak görüyoruz. Yarın Türk futboluna önemli bir galibiyetle not düşeceğimize inanıyorum.

Oyuncuların, en azından Yunus'un bir mesaj verdiğini düşünmüyorum. Kendi fotoğrafını koymuş, sevincini paylaştığı bir video var. Ama maalesef sosyal medya nereden baktığınızla ilgili. Tarafsız birinin hiçbir rahatsızlık duyacağına inanmıyorum. Oyuncular, elbette sosyal medya kullanıyor. Zaman zaman zarar veriyor. Doğru kullanmaları gerekiyor. Buradaki kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, buraları kendileri için de önemli mecralar olarak görebiliyor. Net olarak, oyuncular sahada oynamalı, esas konuşmaları gereken yeşil sahalar. Oradaki performansları bizim için en büyük mesajlar içerecektir.

"ART NİYETLİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ben oyuncumuzun bir kabahat işlediğini düşünmüyorum. Paylaşımında küfür, hakaret olduğunu düşünmüyorum. Bir tribün bestesinden bahsediyoruz. Oyuncumuzun bunu söylemesi, Galatasaray'daki bir futbolcunun yakışıksız bir şey yaptığı anlamına gelmez.

Federasyonun bunu sevk etmesini çifte standart olarak görüyoruz. Geçmişte suç içeren sosyal medya paylaşımı varken sevkler yapılmazken, hiçbir hakaret ve küfür olmadığı bir şeyi sevk etmelerini biz çifte standart olarak görüyoruz. Galatasaray'a karşı art niyetli bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz ve tepkimizi söylüyoruz. Disiplin kurulunun sağduyu ile karar vereceğini düşünüyoruz. Oradan çıkacak karar elbette çok önemli federasyonun da neleri sevk edip neleri sevk etmediğine bakarsanız bugün yapılan garabettir!"