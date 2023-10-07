Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e Muslera tepkisi

Yayınlanma: 07.10.2023 - 20:47

Güncelleme: 07.10.2023 - 20:47

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Fernando Muslera ile Adam Buksa arasındaki bir pozisyonun ardından dikkat çeken anlar yaşadı.

Maçın 25. dakikasında Fernando Muslera, Adam Buksa'nın ayağına darbesinin ardından yerde kaldı ve sağlık görevlileri kendisine müdahale etti.

Sonrasında ayağa kalkan Fernando Muslera, Adam Buksa'nın kendisine müdahalesine kart çıkmamasına tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından Muslera'nın pozisyonuyla ilgili yapılan paylaşımda "Muslera'nın ayağına yapılan çok sert müdahale sonrasında Muslera sarı kart görüyor." denildi.

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, Zorbay Küçük'ün bu kartına tepki gösterdi.