Galatasaray'ı elemişti! Young Boys'ta Patrick Rahmen dönemi sona erdi!
İsviçre ekibi Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen'in görevine son verildiğini duyurdu.
Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen'in görevine son verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adamaın görevini geçici süreliğine U21 antrenörü Joel Magnin görev yapacak.
Bu sezon Young Boys'un başında 15 maça çıkan Rahmen, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
GALATASARAY'I ELEDİ
Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maçta da Galatasaray'ı mağlup ederek takımı lig aşamasına taşımıştı.
İsviçre Ligi'nde 6 puanla son sırada bulunan Young Boys, Aston Villa'ya 3-0, Barcelona'ya ise 5-0 mağlup oldu.
Etiketler: #young boys #galatasaray #Patrick Rahmen
Spor Haberleri
- Young Boys'ta şaşırtan gelişme!
- Uğurcan Çakır: Şans verirse elimden geleni yapacağım
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak
- Şahika Ercümen'den Türkiye rekoru
- Fatih Terim'den dikkat çeken sözler!
- Alanyaspor'dan hakem tepkisi!
- Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye müjde!
- Real Madrid'den Iniesta'ya özel veda mesajı!
- Arsenal'dan Conor McGregor soruşturması!
- Düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
- Okul önünde mastürbasyon yapan şahsı yurttaşlar yakaladı
- Oturum kapalı... Plan açık!