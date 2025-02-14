Galatasaray'ın Avrupa'da karanlık dönemi! Son 5 maçta yüzü gülmedi...
Deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Sarı-Kırmızılılar'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı.
İŞTE G.SARAY'IN AVRUPA'DAKİ SON 5 MAÇI;
1-1 AZ Alkmaar (Beraberlik)
2-2 Malmö (Beraberlik)
3-3 Dinamo Kiev (Beraberlik)
2-1 Ajax (Mağlubiyet)
4-1 AZ Alkmaar (Mağlubiyet)
Etiketler: #galatasaray #okan buruk #uefa avrupa ligi
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