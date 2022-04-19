Galatasaray'ın eski genel sekreteri Köksal Ünlü'den Domenec Torrent'e eleştiri
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Burak Elmas yönetiminin eski yöneticisi Köksal Ünlü, Domenec Torrent'i eleştirdi. Köksal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirdi.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray'ın golleri Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.
Maçın ardından Galatasaray'ın eski yöneticisi Köksal Ünlü, Domenec Torrent'i eleştirdi. Ünlü, "İnanılır gibi değil... Yardımcı antrenör kadrosundan konuya dahil edilen D.Torrent, Galatasaray'ın teknik direktörü, ve bir yıl daha mukavelesi var. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde seçilecek başkanın Torrent ile yola devam etmeyeceği iddia ediliyor.
BURAK ELMAS YÖNETİMİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Köksal Ünlü, Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda yer almış ancak yönetimde yaşanan krizin ardından istifa etmişti. Yönetimde genel sekreter görevi üstlenen Köksal Ünlü o dönem Rezan Epözdemir’in ardından istifasını vermişti.
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