Osman Korkmazel, Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 22:45

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'nun kaydettiği gollerle Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarımız Osman Korkmazel, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in "Kazanan taraftar" başlıklı yazısının tamamı şu şekilde:

"Malatyaspor (formasını terlettiğim) küme düştü, Galatasaray (gönül bağım) dibe adım atmanın eşiğinde. Sebebi kendi adıma BAŞKANLAR. İşte Nef Stadyumu’nda bir cezada; tribünleri tam doldurmayan taraftarlardan geldi Burak ELMAS’a... Ama yine de bağırlarına bastılar takımlarını ve özellikle coşkuyu veren de iki kale arkasıydı. Buyurun, D.Torrent’ten 2 sürpriz Halil-Pulgar 11’de. Malatyaspor elde ne varsa onlara yer vermiş. İlk 25 dk. daha derli toplu oynuyor konuk ekip bu bölümde 3 şut gönderdiler Galatasaray kalesine. Ev sahibi Kerem Aktürkoğlu’nun akışlarıyla skor üretmeye çalışıyor da, yardımcı aktör yok yanında. Sonrasında kopuk kopuk orta merkezden ve sağ kulvardan atak geliştirmeye çalışsalar da, netice alamıyorlar. Dk.lar 39’u gösterdiğinde net bir fırsat yakaladılar; Babel gol vuruşunu yaptı da, kale içine girerken. G.Awuku çizgiden çıkardı. Malatyaspor boş durmuyor, uzatma dakikalarında Tetteh’in şutunu, bu kez de V.Nellson uçarak kale çizgisini çıkarken topu dışarı attı. Koca bir ilk yarı, futbol adına akılda kalan 2 kaçan fırsat...

İkinci yarı başladı tribünler veriyor coşkuyu, 6 dk. geçti geçmedi Kerem yine Kerem sağ kanattan rüzgar gibi uçup gitti; ortasına önce Halil, sonrasında Babel sert vurdu ve fileler havalandı. 3 dk. geçmedi ki, bu kez sağ kanattan Omar ortaladı, Halil kafayı yapıştırdı ve skoru 2-0 yaptı. Ben bu taraftarı kalkıp ayakta alkışlarım, susmak bilmiyorlar. Onlar ne zaman susuyor, saha içindekiler de susuyor. D.Torrent ne yapıyor, gıcıklık yapıyor; en iyilerden biri Halil’i ve ilk yarı sonunda dışarı alması gereken Pulgar’ı kenara alıyor. Sonrasında taraftar dinlenmek bilmiyor, coşkusunu sürdürüyor. Sahanın içindekiler ise, fırsatları harcayıp duruyor; kaçıran, kaçırana. Kerem çıktı, çıkarken de D.Torrent’e fırçasını çekti. Haklı da, çıkması gereken o değil ki! Bu muhteşem taraftara ne söylesek az. Şunu vurgulayabilirim sahadakiler skoru 2-0 yaptı da; kazandıran da, kazanan da taraftarlardı..."