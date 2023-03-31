Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent'in sürpriz adresi!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:28

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 15:28

Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol AS; Fransız teknik direktör Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Suudi Arabistan yetkilileriyle bir görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi



60 yaşındaki teknik direktörle uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı da belirtildi.

Galatasaray, Torrent ile birlikte 20 resmi maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken; 28 gol atıp 31 gol yerdi.



