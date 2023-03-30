Kayserispor'dan 'maçlar geçersiz sayılsın' isteğine tepki: Kimse cüret edemez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması isteğine tepki gösterdi. Çamlı, "Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:13
Kayserispor'dan 'maçlar geçersiz sayılsın' isteğine tepki: Kimse cüret edemez
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı. TFF ligden çekilen takımların maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve kalan maçlarda rakip takımlara 3 puan verileceğini duyurmuştu.

Beşiktaş ise Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması ve puanların silinmesi gerektiğini belirtti. Süper Lig ekipleri başkanları dün Kulüpler Birliği toplantısı için buluştu. 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı bu düşünceye karşı olduklarını söyledi. Çamlı, "Ben toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler?" dedi.



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