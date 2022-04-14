Galatasaray'ın eski yöneticisi Okan Böke: Galatasaray'ın hakkı yendi

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:45

AXA Sigorta Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor dün Sivas'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, müsabakanın ilk setinde 19-17 önde olduğu sırada Arkas Spor'un bulduğu sayı sonrasında 19-18 olması gereken skorun tabelaya 19-19 olarak yansıtıldığını kaydetti.

Galatasaray Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknik ekip ve istatistik antrenörünün itirazlarına rağmen hakemlerin bu itirazları kabul etmediği ve skorun doğru olduğunu savundukları belirtildi.

Galatasaray'da geçen dönem voleybol şube sorumlusu olan eski yönetici Okan Böke konuyla ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Okan Böke'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Dün benim gördüğüm bir skandaldır. Maçın ilk setini oturup seyredin. Galatasaray 19-17 galipken Torres topu dışarı vuruyor ve maç 19-18 oluyor. Arkas'tan çok sevdiğim Ulaş kardeşim servis atarken tabela 19-19 yazıyor. Ben ilk etapta sandım ki ekrana yansımayan bir şekilde Galatasaray'dan biri kırmızı kart gördü. Çünkü kırmızı kartta da rakibe artı bir sayı yazılıyor. Öyle bir durum da olmamış. Ben hemen aradım Galatasaray benchini. Ne oluyor diye sordum. Bana itiraz edileceği bilgisi verildi ve itiraz da edildi. Galatasaray'a gelen cevap 'Sayılar doğru' şeklinde oluyor. Bu başlı başına bir skandal. 19-18 olması ayrı 19-19 olması ayrı. Setin de 25-23 bittiğini düşünürsek, hatta 4'üncü seti de Galatasaray'ın 24-21'den aldığını düşünürsek bu sayının çok kritik olduğunu görmüş oluruz. Setlerde 2-0 öne geçebilirdi Galatasaray. Maçı yine Arkas kazanabilirdi benim rakiple hiçbir derdim yok. Arkas'ın emeğine zerre kadar saygısızlık yapmıyorum. O çocukların da hiçbir hatası yok. Buradaki hata tamamen masanın hatasıdır baş hakemin de değil."

"FUTBOLDA BİR GOLE İKİ GOL YAZILIR MI?"

"Ama düzeltilmemesi veya yok sayılması olacak iş değil. Bu durum şuna benziyor futbol maçında 2-0 galipsin 90 artı 1'de bir tane gol yiyorsun tabelaya 2-2 olarak geçiyor. Hiçbir farkı yok bu olaydan, aynı durum."

"EMEĞE ÇOK YAZIK OLDU"

"Benim en çok üzüldüğüm konu birincisi oynayan çocukların emeğine çok büyük ayıp oldu. Çoğunun Galatasaray'daki sözleşmesi bitiyor, Galatasaray kariyerlerini Türkiye Kupası şampiyonluğuyla bitireceklerdi nasip olmadı. Bu işin manevi boyutu. Maddi taraftan çocukların hepsinin kontratlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu primi vardır özel. Ondan mahrum kaldılar. Zaten ekonomik olarak zor günlerden geçerken çocuklar bundan da mahrum kaldılar. Bu durum beni ayrıca üzdü. Üçüncü en büyük üzüntüm tüm Galatasaray taraftarı için. Belki de bu sezonda bütün takımlarımız içinde alacağımız tek kupa şansımız buydu."

"AÇIKLAMA İÇİN 5 SAAT BEKLENMESİ DE GARABET"

"Bu hatalar kaçıncı kez bize oluyor. Voleybolda bir sayıda iki sayı kazanılmasını ilk defa görüyorum bu bir garabettir. Geçen sene Ziraat maçında da çok benzer bariz bir hakem hatası vardı. Onda da şampiyonluğu kaybetmiştik. Kulübün maçtan sonra uzun süre bekleyip açıklamayı yapması zaten ayrı bir garabet. 5 saat neyi beklediler. Bu durum adını vermeyeceğim başka rakiplere olsa yer yerinden oynuyordu Türkiye'de. Biz kendi içimizde taraftar olarak ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Galatasaray yönetimi sıradan bir olaymış gibi 5 saat sonra duyuru yaptı. Bence bu da yanlış. Daha çabuk ve daha sert göstermesi gerekiyordu tepkiyi kulüp.Öncelikle maç sonunda kağıdı imzalarken itiraz koymalılardı en başta. O yoksa da bu maçta yaşanan olayı hukuki bir boyutta hak aramak gerekiyor. Ama bu saatten sonra sonuca pek etki edeceğini düşünmüyorum. Ben hayatımda böyle bir hatayı hiçbir yerde görmedim. Galatasaray'ın çok büyük hakkı yenildi, Galatasaray Kulübü de ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösterip hukuk önünde hakkını aramak zorunda."