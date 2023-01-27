Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:20
Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi


Spor Toto Süper Lig Giresunspor galatasaray

İlgili Haberler

Kayserispor'dan Onur Bulut için transfer açıklaması!

Kayserispor'dan Onur Bulut için transfer açıklaması!
Galatasaray, Giresunspor maçına hazır

Galatasaray, Giresunspor maçına hazır
Giresunspor, lider Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı

Giresunspor, lider Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı

En Çok Okunan Haberler