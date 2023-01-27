Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar