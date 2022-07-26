Galatasaray'ın istediği Ali Akman için flaş transfer açıklaması!
Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ali Akman için transfer açıklamasında bulundu. Krösche, "Ali Akman'a izin verdik. Bir kulüple kiralık transferi için görüşme halinde" dedi.
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve adı Galatasaray'la geçen Ali Akman için açıklama geldi.
"TRANSFER İÇİN İZİN VERDİK"
Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, genç futbolcuya transferi görüşmesi yapması için izin verdiklerini duyurdu. Krösche, "Ali Akman'a izin verdik. Bir kulüple kiralık transferi için görüşme halinde" dedi.
"ALİ AKMAN'LA İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ VAR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.
Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.
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