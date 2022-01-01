Galatasaray'ın Jason Denayer planı!
Galatasaray savunmasında yaşanacak olası ayrılıklar sonrası sarı - kırmızılılarda rota Jason Denayer'e dönecek.
2022'ye kadro revizyonu ile girmeye hazırlanan Galatasaray'da Victor Nelsson ve Marcao'nun takımdan ayrılmaları gündemde.
Sözcü gazetesinin haberine göre, 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Danimarkalı stoper, Inter'in takibinde. Brezilyalı savunmacının bonservisi de 20 milyon Euro olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu iki oyuncudan birinin (veya ikisinin) gitmesi durumunda ilk hedefini belirledi: Jason Denayer.
Lyon ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek 26 yaşındaki Belçikalı stoperin iki farklı dönemde formasını giydiği ve çok sevdiği Galatasaray'a dönmesi için çaba harcanacak.
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