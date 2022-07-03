Galatasaray'ın Joao Pedro ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

03 Temmuz 2022 Pazar, 23:08

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir transferde daha mutlu sona ulaşmaya yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.

Asıl mevkisi '10 numara' olan Joao Pedro, forvet bölgesinde de oynayabiliyor.

270 MAÇTA 86 GOL ATTI

Futbola Atletico MG'de başlayan ve 2010 yazında 2.5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer olan Joao Pedro, sonrasında Vitoria Guimaraes, Penarol, Santos, Desportivo Brasil, Estoril ve son olarak Cagliari formalarını giydi.

2014 yazından bu yana Cagliari'de oynayan Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti.