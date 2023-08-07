Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ljubljana maçı kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Ljubljana maçı kadrosunu açıkladı.
Sarı kırmızılıların kadrosunda Nicolo Zaniolo ve yeni transfer Wilfried Zaha yer almadı.
Mauro Icardi ve Günay Güvenç ise takımla deplasmana gidecek.
Zaha ve Zaniolo dışında UEFA'ya bildirilmeyen Yusuf Demir, Olimpiu Morutan, Kerem Demirbay da Slovenya'ya götürülmedi.
NK Olimpija Ljubljana maçı kamp kadromuz ?? #NOLvGS #UCL pic.twitter.com/QaiPRiPRXv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2023
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