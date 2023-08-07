Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ljubljana maçı kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:58
Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu
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Galatasaray, Ljubljana maçı kadrosunu açıkladı. 

Sarı kırmızılıların kadrosunda Nicolo Zaniolo ve yeni transfer Wilfried Zaha yer almadı.

Mauro Icardi ve Günay Güvenç ise takımla deplasmana gidecek.

Zaha ve Zaniolo dışında UEFA'ya bildirilmeyen Yusuf Demir, Olimpiu Morutan, Kerem Demirbay da Slovenya'ya götürülmedi.

 


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