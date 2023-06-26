Galatasaray'ın Mauro Icardi için son teklifi belli oldu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:41

Güncelleme: 26.06.2023 - 09:41

Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesine dönen Mauro Icardi hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocukları ile yorgunluk atarken Galatasaray’da yönetimden teknik ekibe, taraftarlardan camiaya kadar herkes Arjantinli yıldız futbolcunun yapacağı tercihe kilitlenmiş durumda bulunuyor.

OLUMLU İLERLİYOR

Sarı kırmızılılarda gerek başkan Dursun Özbek gerekse de Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hemen hemen her fırsatta yıldız golcü için şartları sonuna kadar zorlarken Mauro Icardi’nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

ARABİSTAN'IN TEKLİFİ ZORA SOKTU

Hürriyet'in haberine göre, Mauro Icardi bonservisini elinde bulunduran PSG’den yıllık 8.7 milyon Euro kazanıyor.

Yıldız oyuncuyu takımda tutmak için fedakarlığa hazır olan Galatasaray ise bir kısmı sponsorluklardan karşılanmak şartı ile 7.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

Ancak futbolda tüm dinamikleri alt üst eden Suudi Arabistan’ın Icardi için de devreye girip yıllık 25 milyon Euro önermesi sarı kırmızılılar için durumu oldukça zorlaştırdı.