Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2 skorla eleyerek Galatasaray'ın play-off'taki rakibi oldu.
Galatasaray'ın muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.
Aker Stadion'da oynanan maçı uzatmalarda Molde 2-0 kazandı.
TURU GETİREN GOLÜ LİNNES ATTI
Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada eski Galatasaraylı Martin Linnes attı.
Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.
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