Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2 skorla eleyerek Galatasaray'ın play-off'taki rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 22:40
Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu
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Galatasaray'ın muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maçı uzatmalarda Molde 2-0 kazandı.

TURU GETİREN GOLÜ LİNNES ATTI 

Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada eski Galatasaraylı Martin Linnes attı.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.


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