Sergio Ramos'tan Galatasaray'a beğeni!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:05

Güncelleme: 15.08.2023 - 21:05

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

İspanyol yıldız, Instagram hesabından Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

37 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

RAMOS'UN TALEPLERİ

Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.