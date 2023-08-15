Sergio Ramos'tan Galatasaray'a beğeni!

Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncu Sergio Ramos, Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:05
Sergio Ramos'tan Galatasaray'a beğeni!
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

İspanyol yıldız, Instagram hesabından Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

37 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaraylı yetkililer, Ramos'la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

RAMOS'UN TALEPLERİ

Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediğini ancak Galatasaray'ın 1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Ramos'un Galatasaray'da 5-6 milyon euro maaş, 2,5 milyon euro ise imza parası istediği öğrenildi.


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