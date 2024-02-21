Galatasaray'ın Prag kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:43
Galatasaray'ın Prag kafilesi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında Sparta Prag'a konuk olacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un dışında sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele kadroda yer almadı.

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İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kadrosu;


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