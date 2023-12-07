Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada büyük şok!
Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında Kopenhag, sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg ile karşılaştı.
Parken'de oynanan maçı Silkeborg 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Callum McCowatt ve 64. dakikada Anders Klynge kaydetti.
Bu sonuçla Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.
Mücadelenin rövanşı 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Kopenhag ile Galatasaray ise 12 Aralık Salı günü Parken'de tur için karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Danimarka ekibini mağlup ederek üst tura çıkmaya çalışacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Danimarkalı hocadan Galatasaray itirafı!