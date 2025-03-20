Galatasaray'ın rekor transferine flaş talip: İngiliz ekibi yakın takipte!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:27

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:27

Galatasaray, 2024 Ağustos'ta Gabriel Sara'yı Norwich City'den 18 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızına İngiltere'den talip çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, Gabriel Sara, Sheffield United'ın yakın takibinde.

Championship'te şu anda liderliğe ortak olan İngiliz ekibi, Premier Lig'e yükselmesi durumunda ilk hedef olarak 25 yaşındaki futbolcuyu belirledi.

Galatasaray'ın 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanına sahip Sara için belirleyeceği bonservis bedeli merak konusu oldu.

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.