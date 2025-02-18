Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

ALIKULOV FAUL YAPIYOR MU?

-9' Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum."

Deniz Çoban: "Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi."