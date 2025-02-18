Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 10:13
Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

Bein Trio programındaki eski hakemler, Rizespor - Galatasaray maçının ardından hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

ALIKULOV FAUL YAPIYOR MU?

-9' Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum."

Deniz Çoban: "Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi."

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

"TORREIRA KART GÖRMELİ MİYDİ?"

-25' Torreira'nın eline değen topta Uruguaylı futbol sarı kart görmeli miydi? Devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Sadece faul. Sarı kart olmaz."

Deniz Çoban: "Bu tarz pozisyonlarda hep sarı kart çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece direkt serbest vuruşu gerektirir. Umut vaat eden atağı engelliyor mu? Eliyle gol atmaya mı çalışıyor? Hayır."

Bahattin Duran: "Ben de sizinle aynı düşüncedeyim."

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

İLK GOLDE İHLAL VAR MI?

-47' Galatasaray'ın attığı golden önce Osimhen, Alikulov'a faul yaptı mı?

Bahattin Duran: "El teması olabilir ama temasta ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde herhangi bir ihlal yok."

Bülent Yıldırım: "Hakemin bakabileceği tek şey etkidir. Ancak darbe, etki görmüyorum. Gol kararında ihlal yok. Alikulov kendini bırakıyor."

Deniz Çoban: "Osimhen'in eli rakibin üzerinde ama Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil. Eliyle rakibe dokunmak ihlal değil. Hakemin kararı doğru."

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

SARA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

-78' Galatasaray'ın Sara ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Olawoyin'in hafif bir teması var. Penaltı değil."

Bülent Yıldırım: "Bir şarj var. Olawoyin riskli bir müdahalede bulunuyor. Sara teması göstermek için kollarını kaldırmış. Penaltı değil."

Deniz Çoban: "Etkili bir itme değil. Hakemin kararını doğru buluyorum."

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

İKİNCİ GOLDE OFSAYT VAR MI?

-86' Galatasaray'ın Osimhen ile attığı ikinci golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Gol nizami.

Bülent Yıldırım: Herhangi bir ofsayt yok."

Deniz Çoban: "Osimhen'in durduğu yerde ofsayt yok. Ofsayt çizgisinin gelmemesinin yayıncı kuruluşla bir ilgisi yok. Riva'dan bize gelirse ekrana yansıtıyoruz. Burada ofsayt şüphesi yok."

Eski hakemler Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Gabriel Sara'nın pozisyonu penaltı mı?

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN KARNESİ

Bülent Yıldırım: "Atmosferi onun için çok zor bir maç. Başarılı buldum."

Deniz Çoban: "Başarılı buldum."

Bahattin Duran: "Bu hafta rahatsız edici bir hakem performansı kalmayacak. Bu hafta hiç VAR müdahalesi olmadı."

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