Galatasaraylı yıldız Gabriel Sara'dan derbi şaşkınlığı: 'Adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Globo'ya konuştu.
Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, "Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum" dedi.
'ADETA DÜNYA KUPASI FİNALI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR'
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, "Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Derbide sorumluluklarının bilincinde olacaklarını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
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