Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:57
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Sarı kırmızılıların fikstürü şöyle:

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (D)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (D)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (D)


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