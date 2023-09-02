Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:57

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:57

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Sarı kırmızılıların fikstürü şöyle:

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (D)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (D)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (D)