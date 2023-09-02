Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.
Sarı kırmızılıların fikstürü şöyle:
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (D)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (D)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (D)
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