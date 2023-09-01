Galatasaray'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın kadroda yer almadığı belirtilirken, Brezilyalı oyuncu Tete ilk kez bir lig maçı kadrosuna alındı.
İşte Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi:
Gaziantep FK maçı kamp kadromuz ?? #GFKvGS pic.twitter.com/CVVMgj9dUA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2023
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