Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa'da zirvede!
Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mostafa Mohamed, gol krallığı listesinde zirveye oturdu.
Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla yeni sezona oldukça formda bir başlangıç yaptı.
Galatasaray'dan transfer edilen Mostafa Mohamed yeni sezonda takımının gol yükünü adeta sırtladı.
Nantes, Ligue 1'in 4. hafta maçında sahasında Marsilya'yı konuk etti. Müsabaka 1-1 sona ererken ev sahibinin golü Mostafa Mohamed'den geldi.
GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Nantes 4. hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamazken puanını 2'ye çıkardı. Mostafa Mohamed ise attığı gol sayısını 4'e çıkararak gol krallığında zirveye kondu.
Mostafa Mohamed ligin ilk haftasındaki Toulouse maçında 1, ligin 3. haftasındaki Monaco maçında ise 2 gol atma başarısı göstermişti.
Nantes ligde gelecek hafta deplasmanda Clermont ile kozlarını paylaşacak.
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