Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 20:15
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
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Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;


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