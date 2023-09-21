Galatasaray'ın serisi 17'ye yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, son 17 resmi maçta yenilgi yaşamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:43
Galatasaray'ın serisi 17'ye yükseldi
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Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.


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